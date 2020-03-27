Міжнародна федерація стрільби з лука перенесла всі змагання до кінця червня

Етапи Кубка світу в турецькій Анталії (11-17 травня) і німецькому Берліні (21-28 червня), чемпіонат Європи в Антальї (20-26 травня) зі стрільби з лука перенесені на невизначений термін через коронавірус. Відкладений також Гран-прі Європи у хорватському Поречі (9-13 червня).

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації стрільби з лука. Читайте також: Юніорські першості світу і Європи з легкої атлетики перенесені Відзначається, що "нові дати будь-якого заходу будуть оголошені не пізніше, ніж за два місяці, що дасть командам і спортсменам достатній і рівний термін для підготовки, а організаторам - скорочений, але чіткий графік реєстрації".