Тернопіль залишається місцем проведення фіналу Кубка України – УАФ

У півфіналах зіграють пари «Динамо» - «Минай» і «Маріуполь» - «Ворскла».

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов розповів про ситуацію з догравання Кубка України в коментарі Tribuna.com.

«Всі змагання в Україні припинені. Чекаємо закінчення карантину, а потім будемо коригувати всі наші дати і плани. Поки ніяких змін за датою і місцем проведення фіналу немає.

Але давайте не забувати і про півфінали, які повинні зіграти 15 квітня. Вже очевидно, що в цей день матчі точно не зіграють. Відповідно, потрібно затверджувати нову дату цих зустрічей.

Тому чекаємо завершення карантину, щоб вирішити це питання. Тернопіль залишається місцем проведення фіналу Кубка України, готується до проведення матчу, хоча введення карантину і внесло певні корективи в цей процес», - сказав Протасов.

Нагадаємо, у півфіналах Кубка України «Динамо» має зустрітися з «Минаєм», а «Маріуполь» - з «Ворсклою». Фінал заплановано на 13 травня.