Тернопіль залишається місцем проведення фіналу Кубка України – УАФ

Тернопіль залишається місцем проведення фіналу Кубка України – УАФ

Укрінформ
У півфіналах зіграють пари «Динамо» - «Минай» і «Маріуполь» - «Ворскла».

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов розповів про ситуацію з догравання Кубка України в коментарі Tribuna.com.

«Всі змагання в Україні припинені. Чекаємо закінчення карантину, а потім будемо коригувати всі наші дати і плани. Поки ніяких змін за датою і місцем проведення фіналу немає.

Але давайте не забувати і про півфінали, які повинні зіграти 15 квітня. Вже очевидно, що в цей день матчі точно не зіграють. Відповідно, потрібно  затверджувати нову дату цих зустрічей.

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Тому чекаємо завершення карантину, щоб вирішити це питання. Тернопіль залишається місцем проведення фіналу Кубка України, готується до проведення матчу, хоча введення карантину і внесло певні корективи в цей процес», - сказав Протасов.

Нагадаємо, у півфіналах Кубка України «Динамо» має зустрітися з «Минаєм», а «Маріуполь» - з «Ворсклою». Фінал заплановано на 13 травня.

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