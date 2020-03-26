Кабмін ліквідував Державне агентство спорту

Процедуру ліквідації планують завершити за два місяці.

Кабінет міністрів України прийняв рішення ліквідувати Державне агентства спорту і Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства, повідомляє сайт Кабміну.

Ліквідація відповідного агентства відбулася після змін у Кабінеті міністрів України та призначення новим прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

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Уряд вже створив комісію з ліквідації агентства. Процедуру ліквідації планують завершити за два місяці.

Нагадаємо, Державне агентство спорту створили в грудні минулого року. Очолював його Сергій Левчук.