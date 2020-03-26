Кабмін ліквідував Державне агентство спорту
Укрінформ
Процедуру ліквідації планують завершити за два місяці.
Кабінет міністрів України прийняв рішення ліквідувати Державне агентства спорту і Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства, повідомляє сайт Кабміну.
Ліквідація відповідного агентства відбулася після змін у Кабінеті міністрів України та призначення новим прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.
Уряд вже створив комісію з ліквідації агентства. Процедуру ліквідації планують завершити за два місяці.
Нагадаємо, Державне агентство спорту створили в грудні минулого року. Очолював його Сергій Левчук.