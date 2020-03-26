На стадіоні мадридського

На стадіоні мадридського "Реала" створять простір для зберігання медичних засобів

Укрінформ
На стадіоні іспанського футбольного клубу "Реал Мадрид" облаштують величезний склад для медичних засобів, які надходять від різних донорів для боротьби з пандемією коронавірусу в Іспанії.

Про це інформує сайт ФК "Реал Мадрид".

"Футбольний клуб "Реал Мадрид" у співпраці з Вищою радою спорту розпочинає у Мадриді проєкт щодо зберігання та розповсюдження необхідних медичних засобів, спрямованих на боротьбу з пандемією Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Стадіон Сантьяго "Бернабео" стане спеціалізованим простором для зберігання наданих медичних засобів, призначених для боротьби з пандемією коронавірусу.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. З них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від коронавірусу 21 308 осіб.

Фото: realmadrid.com

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