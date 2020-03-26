На стадіоні мадридського "Реала" створять простір для зберігання медичних засобів

На стадіоні іспанського футбольного клубу "Реал Мадрид" облаштують величезний склад для медичних засобів, які надходять від різних донорів для боротьби з пандемією коронавірусу в Іспанії.

Про це інформує сайт ФК "Реал Мадрид".

"Футбольний клуб "Реал Мадрид" у співпраці з Вищою радою спорту розпочинає у Мадриді проєкт щодо зберігання та розповсюдження необхідних медичних засобів, спрямованих на боротьбу з пандемією Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Стадіон Сантьяго "Бернабео" стане спеціалізованим простором для зберігання наданих медичних засобів, призначених для боротьби з пандемією коронавірусу.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. З них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від коронавірусу 21 308 осіб.

Фото: realmadrid.com