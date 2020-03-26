Турнір претендентів на світову шахову корону призупинено

В Єкатеринбурзі (Росія), де попри на тотальну заборону проводити змагання через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 проводився турнір претендентів на світову шахову корону, нарешті прийнято рішення призупинити календарний захід Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Про повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

"Сьогодні уряд Російської Федерації оголосив, що з 27 березня 2020 року Росія перериває повітряне сполучення з іншими країнами без зазначення будь-яких часових рамок. ФІДЕ не може продовжувати турнір без гарантій безпечного і своєчасного повернення гравців і офіційних осіб додому. У цій ситуації і на підставі пункту 1.5. Правил проведення турніру претендентів президент ФІДЕ прийняв рішення припинити турнір. Він буде продовжений пізніше, точні дати будуть оголошені найближчим часом, наскільки дозволить глобальна ситуація, пов'язана з пандемією COVID-19. Як було передбачено спеціальними правилами, узгодженими з гравцями до початку заходу, результати 7 зіграних раундів залишаються в силі, і турнір буде відновлений в тому ж складі, починаючи з ігор 8-го туру. ФІДЕ висловлює подяку гравцям, офіційним особам, волонтерам і всій команді організаторів", - повідомляється в заяві президента ФІДЕ росіянина Аркадія Дворковича.

Турнірне становище після першого кола: Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Ян Непомнящий (Росія) - по 4,5 очка; Ван Хао (Китай), Аніш Гірі (Голландія), Олександр Грищук (Росія), Фабіано Каруана (США) - по 3,5; Кирило Олексієнко (Росія), Дін Лижень (Китай) - по 2,5.

Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.

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Як повідомлялося, переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.