Чемпіонат Європи-2020 з художньої гімнастики в Києві можуть перенести
Про це повідомляє пресслужба Федерації гімнастики України.
"Чемпіонат Європи з художньої гімнастики "Київ-2020", який мав відбутися в травні, можуть перенести на інші дати", - йдеться в повідомленні.
Під час цих змагань планується розіграти останні дві ліцензії на Олімпійські ігри.
Раніше Європейський гімнастичний союз (UEG) через пандемію коронавірусу прийняв рішення про скасування ЧЄ-2020 у Києві 21-24 травня, проте наразі розробляються інші можливі варіанти. Уже в кінці квітня Виконавчий комітет UEG планує затвердити і оголосити нові дати і сценарії.
Нагадаємо, що Київ вже був господарем чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Це було 2004 року перед Олімпіадою в Афінах. А 2013 року Україна приймала чемпіонат світу з художньої гімнастики.
Фото: ukraine-rg.com.ua