Чемпіонат Європи-2020 з художньої гімнастики в Києві можуть перенести

36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав відбутися 21-24 травня у Києві, можуть перенести.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гімнастики України.

"Чемпіонат Європи з художньої гімнастики "Київ-2020", який мав відбутися в травні, можуть перенести на інші дати", - йдеться в повідомленні.

Під час цих змагань планується розіграти останні дві ліцензії на Олімпійські ігри.

Раніше Європейський гімнастичний союз (UEG) через пандемію коронавірусу прийняв рішення про скасування ЧЄ-2020 у Києві 21-24 травня, проте наразі розробляються інші можливі варіанти. Уже в кінці квітня Виконавчий комітет UEG планує затвердити і оголосити нові дати і сценарії.

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Нагадаємо, що Київ вже був господарем чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Це було 2004 року перед Олімпіадою в Афінах. А 2013 року Україна приймала чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Фото: ukraine-rg.com.ua