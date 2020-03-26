Словенець Скоміна став кращим футбольним арбітром світу 2019 року - IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала Даміра Скоміну зі Словенії кращим футбольним арбітром світу 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сайт органцізації.

Скоміна став рефері ФІФА у 2003 році. В активі 44-річного словенця вже 537 матчів, зокрема, поєдинки чемпіонатів Європи 2008, 2012 і 2016 років, та чемпіонату світу (2018).

У Лізі чемпіонів УЄФА він обслуговував 63 матчі, у тому числі фінал в 2019 році між "Ліверпулем" і "Тоттенгемом" (2:0). Скоміна також керував 20 матчами Ліги Європи і фінального у 2017 році між "Аяксом" та "Манчестер Юнайтед" (0:2).

З 2016-го Скоміна незмінно входить до першої десятки суддів світу, а в 2019 році IFFHS визнала його кращим арбітром планети.

Нагадаємо, востаннє Дамір Скоміна обслуговував матч 12 березня в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА між німецьким "Вольфсбургом" та донецьким "Шахтарем" (1:2).