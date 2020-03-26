Футболісти німецького клубу відмовилися від зарплати на час пандемії

Футболісти берлінського клубу "Уніон" погодилися відмовитися від зарплати, щоб допомогти клубу пережити скрутні фінансові часи через призупинення сезону Бундесліги на тлі поширення коронавірусу в Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Уніон".

"Поширення коронавірусу, заходи з боротьбі з ним, включаючи відстрочку футбольних змагань Бундесліги, створили надзвичайну і складну ситуацію у клубі. Персонал першої команди, а також співробітники клубу і дочірні компанії разом вирішують цю проблему.

Відділ футболу першої команди погодився відмовитися від своєї зарплати. Менеджери і співробітники клубу домовилися про скорочення робочого часу, що також призведе до скорочення заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

До кінця березня футболісти будуть тренуватися за своїми індивідуальними програмами.

Раніше повідомлялося, що гравці мюнхенського футбольного клубу "Баварія" погодились на 20% знизити собі зарплату через пандемію коронавірусу. Цей крок дозволить клубу уникнути скорочення інших співробітників клубу і зниження їх зарплат.

У світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.

Як повідомлялося, в Україні станом на вечір 25 березня підтверджено 145 випадків коронавірусу, 5 людей померли, один пацієнт одужав.

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