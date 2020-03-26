Третій бій Ф'юрі – Вайлдер відбудеться 3 жовтня в Лас-Вегасі

Вайлдер спробує взяти реванш за поразку в лютому цього року.

Британський чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе третій бій проти американця Деонтея Вайлдера 3 жовтня в Лас-Вегасі. Арена бою поки не визначена, повідомляє theathletic.com.

Про третій бій між важкоатлетами заговорили відразу після другого поєдинку, а Вайлдер підтвердив намір провести реванш вже через 6 днів після поразки в лютому.

Британець отримає 60% виручки згідно з контрактом про третій бій, Вайлдер - 40%. У минулому бою гроші розподіляли порівну.

Нагадаємо, їх перша зустріч в грудні 2018 року завершилася внічию. Американець за підсумком поєдинку зберіг чемпіонський титул. 22 лютого цього року Тайсон Ф'юрі технічним нокаутом переміг Вайлдера і завоював титули чемпіона за версією WBC і журналу The Ring.