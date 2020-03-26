Анна Музичук і Євген Штембуляк визнані найкращими шахістами України 2019 року

Гросмейстери львів'янка Анна Музичук та Євген Штембуляк з Чорноморська стали лауреатами конкурсу "Шаховий Гетьман" як кращі шахістка і шахіст України 2019 року.

У конкурсі "Шаховий Гетьман"-2019 Анна Музичук набрала 234 бали (13 опитаних гросмейстерів поставили львів’янку на перше місце, 14 - на друге, 1 - на третє і 1 - на п’яте); Євген Штембуляк набрав 309 балів (26 - перших місць, 4 - других, 3 - третіх, 2 - четвертих), повідомляє Федерація шахів Києва.

Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 64 гросмейстери.

Конкурс "Шаховий Гетьман" відбувся вже 15-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук (Львів), двічі - Антон Коробов, Павло Ельянов (обидва - Харків), Руслан Пономарьов (Київ) і тепер вперше переміг Євген Штембуляк. У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (нині представляє Росію), три - у Анни Музичук, по дві - у Марії Музичук (Львів), Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків).

Лауреати "Шахового Гетьмана", який щорічно влаштовують спільнота "Українські шахи" і сайт "Шахова Україна", визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки кращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге - 7, за третє - 5, за четверте - 3, за п’яте - 1.