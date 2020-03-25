Футболісти «Баварії» пішли на зниження зарплати, аби допомогти іншим співробітникам клубу

Гравці мюнхенського клубу погодились на 20% знизити собі зарплату.

Голкіпер і капітан німецької збірної та клубу «Баварія» Мануель Ноєр прокоментував зниження зарплат футболістів клубу на час карантину через пандемію коронавірусу, повідомляє видання Marca.

«Ми, футболісти, належимо до представників привілейованої професії. Очевидно, ми повинні погоджуватися на скорочення заробітної плати в ситуації, коли це необхідно. У «Баварії» працюють близько тисячі співробітників, які виконують важливі завдання. Ми хочемо допомогти їм», - заявив Ноєра.

Нагадаємо, що гравці «Баварії»досягли угоди з керівництвом клубу про скорочення зарплат персоналу команди і керівництва на 20%. Цей крок дозволить «Баварії» уникнути скорочення інших співробітників клубу і зниження їх зарплат.