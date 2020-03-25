Світова шахова корона: претенденти зіграли партії сьомого туру
У сьомому турі француз Максим Вашьє-Лаграв білими фігурами завдав поразки лідеру росіянину Яну Непомнящему, якого наздогнав у турнірній гонці, повідомляє Укрінформ.
Внічию зіграли Аніш Гірі (Голландія) - Олександр Грищук (Росія), Дін Ліжннь (Китай) - Кирило Олексієнко (Росія), Фабіано Каруана (США) - Ван Хао (Китай).
Турнірне становище після першого кола: Вашьє-Лаграв, Непомнящий - по 4,5 очка; Ван Хао, Гірі, Грищук, Каруана - по 3,5; Олексієнко, Дін Лижень - по 2,5.
Завтра восьмий тур.
Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.
Як повідомлялося, в турнірі претендентів, який проходить у два кола без глядачів, беруть участь вісім шахістів. Змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.
Нагадаємо, Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович.