Світова шахова корона: претенденти зіграли партії сьомого туру

В Єкатеринбурзі (Росія), не зважаючи на тотальну заборону проводити змагання через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, триває турнір претендентів на світову шахову корону.

У сьомому турі француз Максим Вашьє-Лаграв білими фігурами завдав поразки лідеру росіянину Яну Непомнящему, якого наздогнав у турнірній гонці, повідомляє Укрінформ.

Внічию зіграли Аніш Гірі (Голландія) - Олександр Грищук (Росія), Дін Ліжннь (Китай) - Кирило Олексієнко (Росія), Фабіано Каруана (США) - Ван Хао (Китай).

Турнірне становище після першого кола: Вашьє-Лаграв, Непомнящий - по 4,5 очка; Ван Хао, Гірі, Грищук, Каруана - по 3,5; Олексієнко, Дін Лижень - по 2,5.

Завтра восьмий тур.

Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.

Як повідомлялося, в турнірі претендентів, який проходить у два кола без глядачів, беруть участь вісім шахістів. Змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.

Нагадаємо, Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович.