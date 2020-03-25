Всесвітня боксерська організація скасувала всі бої до червня

У зв'язку з пандемією коронавірусу Всесвітня боксерська організація (WBO) скасувала всі бої під своєю егідою до червня.

Про це йдеться у заяві, яку організація опублікувала сьогодні, 25 березня, на своєму офіційному сайті.

"Важливе повідомлення: на тлі ситуації, що склалася в світі через Covid-19, WBO відклала всі боксерські змагання до червня 2020 року. Ми будемо постійно інформувати вас", - йдеться в заяві.

Таким чином, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, який мав відбутися 30 травня, переноситься на невизначений термін.

За даними Worldometers, у світі станом на 15:36 25 березня зафіксовано 441,093 випадків зараження коронавірусом.

Сьогодні запроваджено надзвичайну ситуацію по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Фото: fightsports.tv