"Барселона" планує скоротити на 70% зарплату баскетболістам

Керівництво іспанського баскетбольного клубу "Барселона" наполягає на скороченні на 70% заробітної плати гравцям через спричинену пандемією коронавірусу фінансову кризу..

За інформацією Mundo Deportivo, керівництво "Барселони" вже проінформувало усі зацікавлені сторони про свій намір, а американський захисник Малкольм Дилейні без дозволу керівництва залишив розташування команди та повернувся на батьківщину.

Нагадаємо, що за основну команду "Барселони" з 2018 року виступає центровий збірної України Артем Пустовий.

Наразі баскетбольний чемпіонат Іспанії зупинений до 24 квітня через пандемію коронавірусу. На момент зупинки чемпіонату "Барселона" очолювала турнірну таблицю - 19 перемог у 23-х поєдинках.

Раніше про наміри скоротити зарплати гравцям повідомили і інших іспанські баскетбольні клуби.