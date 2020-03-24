Всесвітню шахову олімпіаду перенесли на 2021 рік

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) вирішила відкласти проведення 44-ї Всесвітньої шахової олімпіади (включаючи змагання гравців з обмеженими можливостями) і Конгрес ФІДЕ з літа 2020 року на літо 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

"ФІДЕ глибоко стурбована зростаючою пандемією COVID-19 і її впливом на життя людей. Беручи до уваги звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що вказують на постійне збільшення числа випадків у всьому світі, і з огляду на сьогоднішню заяву МОК щодо Олімпійських ігор в Токіо 2020 року, ФІДЕ вирішила відкласти проведення 44-ї Шахової олімпіади (включаючи змагання гравців з обмеженими можливостями) і Конгрес ФІДЕ", - йдеться у повідомленні.

Всесвітня шахова олімпіада, яку планувалося провести в Москві і Ханти-Мансійську влітку 2020 року, перенесена на літо 2021 року в тих же містах.

ФІДЕ продовжить ретельно працювати для підтримки різних шахових заходів, в той же час піклуючись в першу чергу про здоров'я і благополуччя всього шахового співтовариства.