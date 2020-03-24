Перенесення Олімпіади-2020 є вимушеною відповіддю пандемії - Корж

Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, перший заступник голови ФСТ "Динамо" Віктор Корж підтримав рішення щодо перенесення Олімпійських ігор-2020 в Токіо через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

На думку Коржа, керівництво Міжнародного олімпійського комітету на чолі з Томасом Бахом ухвалило слушне рішення щодо перенесення на рік Олімпійських ігор, повідомляє пресслужба ФСТ "Динамо".

"Дуже добре, що у МОК дослухались до пропозицій Канади, Австралії, Норвегії та, власне, самих організаторів в особі прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Адже глобальні виклики у зв' язку з пандемією COVID-19 змушують переглядати традиційні підходи й застосовувати часом непрості та, можливо, непопулярні кроки з метою зберегти здоров'я та життя мільйонів людей", - вважає віцепрезидент НОК.

На його думку, це стосується сфери спорту в першу чергу, зважаючи на ризики щодо участі атлетів у великих масових заходах, травматичністю під час тренувального процесу тощо.

"Є й суто спортивні професійні аспекти. Про які повноцінні тренування до Ігор може йти мова, коли усі бази олімпійської підготовки в Україні зачинені у зв'язку пандемією? А є країни, де взагалі про серйозну підготовку до Олімпіади говорити неможливо",- зазначив Віктор Корж.