Півзахисника "Шахтаря" Маркоса Антоніо хочуть бачити в "Ромі" – ЗМІ

19-річний півзахисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Маркос Антоніо привернув до себе увагу італійської "Роми".

Римський клуб намагався підписати бразильського футболіста ще влітку, але сторони не змогли домовитися про умови трансферу. Про це повідомляє Football.ua.

За інформацією Voce Giallorossa, у послугах Маркоса Антоніо зацікавлений особисто Пауло Фонсека, який працював із футболістом у "Шахтарі".

Маркос Антоніо у нинішньому сезоні забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач у 30 матчах.

Фото: ФК "Шахтар"