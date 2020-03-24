Чемпіонат Греції з баскетболу остаточно завершили

Чемпіонат Греції з баскетболу дочасно завершили через пандемію коронавірусу.

За це під час онлайн-конференції проголосували представники усіх 14-ти провідних клубів, повідомляє пресслужба ФБУ.

До цього змагання в елітному дивізіоні грецького чемпіонату було призупинені.

Втім, клуби ще не узгодили всі деталі завершення першості. Зокрема не визначено чемпіона та призерів. Очікується, що наступного сезону в чемпіонаті Греції гратимуть на дві команди більше - 16.

Нагадаємо, раніше остаточно завершили сезон в національних чемпіонатах України, Словенії, Нідерландів, Литви, Швейцарії, Угорщини, Чехії, Ірландії, Боснії і Герцеговини, Словаччини, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Бельгії, Норвегії, Польщі, Австрії, Люксембургу та Данії.