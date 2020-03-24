У Нідерландах продовжили заборону на спортивні заходи до 1 червня
Укрінформ
У Нідерландах подовжили заборону на проведення спортивних заходів до 1 червня у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Заборона стосуватиметься й вищого футбольного дивізіону Нідерландів - Еревідізі, повідомляє видання NU.nl.
На вершині турнірної таблиці Еревідізі перебуває амстердамський "Аякс", який має однакову кількість очок з йдуть клубом АЗ (Алкмаар).
Спочатку національна заборона у Нідерландах діяла до 31 березня, а пізніше була подовжена до 6 квітня.