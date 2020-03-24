У Нідерландах продовжили заборону на спортивні заходи до 1 червня

У Нідерландах подовжили заборону на проведення спортивних заходів до 1 червня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Заборона стосуватиметься й вищого футбольного дивізіону Нідерландів - Еревідізі, повідомляє видання NU.nl. На вершині турнірної таблиці Еревідізі перебуває амстердамський "Аякс", який має однакову кількість очок з йдуть клубом АЗ (Алкмаар). Читайте також: Футбольний чемпіонат Австралії призупинили до 14 квітня Спочатку національна заборона у Нідерландах діяла до 31 березня, а пізніше була подовжена до 6 квітня.