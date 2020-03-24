Чернігівська "Десна" відкрила волонтерський штаб

Чернігівський футбольний клуб "Десна" поважає своїх вболівальників та турбується про їх здоров'я.

Починаючи з п'ятниці, 20 березня, у касах стадіону безкоштовно роздають антисептичні засоби.

Як зазначили у пресслужбі клубу, отримати антисептик, інформаційний буклет та скористатися консультацією лікаря "Десни" можна за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченко 61 (стадіон ім. Гагаріна).

Пункт видачі працюватиме з 10:00 до 17:00 щоденно.

"Просимо дотримуватися правил поведінки та безпеки. На першому етапі ми будемо забезпечувати лише найменш захищені верстви населення (пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю, школярі, багатодітні сім‘ї тощо), тому просимо ставитися до ситуаціі з розумінням", - зазначили у клубі.

У Чернігові у касах стадіону безкоштовно роздають антисептичні засоби/ Фото Віктора Кошмала

Ініціативу відкриття волонтерського штабу з підтримки населення на час карантину в Україні прокоментував віце-президент "Десни" Ігор Базалінський: "Вірус COVID-19 вже став проблемою світового масштабу і, в тому числі, впливає і на Україну. Державні заходи по попередженню поширення вірусу є своєчасними, але ми теж не можемо залишатися осторонь – в такий час ми всі маємо об’єднатися разом. Тому ФК Десна продовжує інформування населення та забезпечує мінімальними засобами захисту, в першу чергу, заклади соціального напряму (дитячі будинки, центри реабілітаціі, будинки ветеранів), а сьогодні ми відкриваємо і центр видачі антисептиків на стадіоні імені Гагаріна".

Як повідомлялося, в Україні станом на 13.30 24 березня лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19. Для зменшення поширення хвороби необхідно дотримуватися вимог карантину і правил гігієни. Як зазначив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, більшість людей в побуті використовують антисептик неправильно. Для ефективності необхідно нанести на руки не менше 2-3 мл антисептичної рідини - це щонайменше 5-6 розпилювань. При цьому 20-30 секунд, протягом яких долоні залишаються вологими - антисептичний засіб діє на мікроорганізми на руках.