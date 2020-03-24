Баскетболіст "Дніпра" Террелл - MVP сезону в українській Суперлізі

Американський захисник клубу "Дніпро" Джаред Террелл став MVP (найціннішим гравцем) минулого сезону в українській баскетбольній Суперлізі.

У регулярному чемпіонаті елітного українського дивізіону американець відіграв 12 матчів, у середньому за гру набираючи 20 очок, роблячи 3,3 підбирання та 2,7 результативні передачі, повідомляє пресслужба ФБУ.

Найрезультативнішим матчем Джареда стала зустріч з "Черкаськими Мавпами", в якій він набрав 27 очок.

До підписання контракту з "Дніпром" Террелл грав за клуб НБА "Міннесота Тімбервулвз", а також ізраїльську команду "Хапоель" (Ейлат).

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Нагадаємо, сезон в Суперлізі достроково завершили через пандемію коронавірусу. "Дніпро" став чемпіоном у статусі лідера регулярного чемпіонату.