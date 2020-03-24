Клуби АПЛ не відпускають легіонерів в умовах пандемії коронавірусу

Клуби АПЛ не відпускають легіонерів в умовах пандемії коронавірусу

Укрінформ
Клуби англійської Прем'єр-ліги відмовили своїм футболістам у можливості повернутися додому в умовах пандемії коронавірусу.

Ексхавбек донецького "Шахтаря" Вілліан, який виступає за "Челсі", розповыв, що іще 8 березня попросив клуб відпустити його до Бразилії на час паузи у чемпіонаті, але до цього часу не отримав відповіді, повідомляє британське видання The Telegraph

"Вілліан - один з багатьох легіонерів, які запросили у клубів спеціальний дозвіл залишити Англію. Багато з них отримали відмову через побоювання, пов'язані з переміщенням гравців", - зазначається у повідомленні.

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В Англії футбольний сезон не поновиться раніше 30 квітня.

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