Рішення щодо бою Усик - Чісора приймуть нинішнього тижня

Боксерський поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі українцем Олександром Усиком та британським суперважкорваговиком Дереком Чісорою, запланований на 23 травня у Лондоні, можуть перенести.

Про це заявив промоутер Едді Гірн, зазначивши, що рішення відносно дати бою буде прийнято нинішнього тижня, повідомляє Klitschko-brothers.com. Читайте також: Брати Клички – у ТОП-3 найстарших чемпіонів боксу за 135 років історії хевівейту Британського рада з нагляду за боксом у своїй заяві подовжила заборону на проведення вечорів професіональйного боксу у Великій Британії до кінця квітня, керуючись рекомендаціями уряду та медиків щодо ситуації з пандемією коронавірусу.