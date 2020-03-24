Міжнародна федерація пляжного футболу скасувала всі змагання до 1 червня

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) у зв'язку з пандемією коронавірусу скасувала всі змагання під своєю егідою до 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Враховуючи рекомендації та заходи світових органів охорони здоров’я та урядів багатьох держав, пов'язані з пандемією вірусу Covid-19, Міжнародна федерація пляжного футболу ухвалила рішення про перенесення всіх змагань під своєю егідою до 1 червня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив президент BSWW Джоан Куско, у такі моменти здоров'я людей стає на перше місце, тому всі змагання перенесуть на більш пізній термін.

Таким чином, буде перенесений кваліфікаційний турнір європейської зони ΙΙ Всесвітніх пляжних ігор 2021 року, в якому бере участь збірна України. Проведення відбіркових змагань планувалося на 2—9 травня.

Фото: УАФ