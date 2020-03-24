Футбольний чемпіонат Австралії призупинено до 14 квітня

Чемпіонат Чемпіонат Австралії з футболу взяв паузу до 14 квітня через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Австралії (FFA).

За словами генерального директора FFA Джеймса Джонсона, дане рішення прийнято в зв'язку з обмеженням пересування територією країни і є ефективним в боротьбі з недопущенням поширення інфекції.

"Здоров'я та безпека наших уболівальників, гравців, волонтерів та персоналу завжди були для нас головним пріоритетом. Це в основному те, що привело - за одностайної підтримки федерацій держав і територій - до призупинення масового футболу до 14 квітня 2020 року. Ми слідували вказівкам урядів на національному і державному рівні і вживали необхідних попереджувальних та активних заходів, спрямованих на запобігання поширенню та впливу COVID-19", - підкреслив Джонсон.

Відзначимо, що на австралійському континенті виявлено близько двох тисяч інфікованих коронавірусом людей, з яких вісім осіб померли.