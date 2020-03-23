"Ворскла" виділила $2,5 мільйона на боротьбу з коронавірусом

Полтавський футбольний клуб "Ворскла" виділив 2,5 мільйона доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Ворскла".

"Рішення про таку суттєву фінансову допомогу було прийнято Радою директорів групи компаній FERREXPO, підтримане основними акціонерами трудових колективів і територіальних спільнот Полтавської області та держави в цілому", - йдеться в повідомленні.

У першу чергу кошти будуть спрямовані на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, тест-систем для виявлення COVID-19 і всього необхідного обладнання, як для медичних закладів Полтавщини, так і медичних закладів усієї системи охорони здоров’я України. Подальший розподіл допомоги здійснюватиметься у відповідності до потреб медзакладів.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин та низка інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу склала 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).

Фото: vorskla.com.ua