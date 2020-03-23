УЄФА збирає дані від національних федерацій про ситуацію, що склалася через коронавірус

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає різні варіанти виходу з кризової ситуації, пов`язаної з поширенням коронавірусу.

Як стало відомо Sport Arena, наразі УЄФА збирає інформацію і опитує європейські федерації з приводу ситуації в країнах, що склалася через епідемію коронавірусу.

В організації роздумують над різними варіантами завершення нинішнього сезону.

Раніше УЄФА ухвалив рішення про перенесення футбольного чемпіонату Європи-2020. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року. Усі учасники перенесеного чемпіонату мають визначитися у червні нинішнього року. Плейофф за право виступати на Євро відбудеться під час червневого "вікна" - з 1 по 9 червня. В цей же період пройдуть товариські матчі збірних, раніше заплановані на 23-31 березня.

Команди, яким належить виступити у плейофф, мають підготуватися до ігор у червневий період. Очікується, що півфінали зіграють 4 червня, а вирішальні матчі - 9 червня. Нині УЄФА очікує підтвердження від національних федерацій про свою готовність зіграти в ці дати.

Крім цього, в УЄФА рекомендували перенести товариські ігри з березня на червень.

Фото: УЄФА