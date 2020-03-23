УЄФА збирає дані від національних федерацій про ситуацію, що склалася через коронавірус

УЄФА збирає дані від національних федерацій про ситуацію, що склалася через коронавірус

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає різні варіанти виходу з кризової ситуації, пов`язаної з поширенням коронавірусу.

Як стало відомо Sport Arena, наразі УЄФА збирає інформацію і опитує європейські федерації з приводу ситуації в країнах, що склалася через епідемію коронавірусу.

В організації роздумують над різними варіантами завершення нинішнього сезону.

Раніше УЄФА ухвалив рішення про перенесення футбольного чемпіонату Європи-2020. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року. Усі учасники перенесеного чемпіонату мають визначитися у червні нинішнього року. Плейофф за право виступати на Євро відбудеться під час червневого "вікна" - з 1 по 9 червня. В цей же період пройдуть товариські матчі збірних, раніше заплановані на 23-31 березня.

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Команди, яким належить виступити у плейофф, мають підготуватися до ігор у червневий період. Очікується, що півфінали зіграють 4 червня, а вирішальні матчі - 9 червня. Нині УЄФА очікує підтвердження від національних федерацій про свою готовність зіграти в ці дати.

Крім цього, в УЄФА рекомендували перенести товариські ігри з березня на червень.

Фото: УЄФА

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