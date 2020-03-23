Чемпіонат Нідерландів з футболу можуть достроково завершити

Дирекція чемпіонату Нідерландів розглядає варіант з достроковим завершенням поточного сезону через пандемію коронавірусу.

Якщо справа дійде повної зупинки сезону, то за його підсумками в Ередівізі не буде визначений чемпіон і ніхто не понизиться у класі, а ось з другого дівізіону піднімуться дві кращі команди, і наступного сезону виступатимуть 20 клубів, повідомляє нідерландське видання De Telegraaf.

Пріоритетним для нідерландців залишається можливість дограти чемпіонат до 30 червня.

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Раніше було прийнято рішення про призупинення матчів чемпіонату Нідерландів до кінця березня, яке, очевидно, доведеться переглянути і подовжити ці терміни.