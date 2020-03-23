Чемпіонат Нідерландів з футболу можуть достроково завершити
Укрінформ
Дирекція чемпіонату Нідерландів розглядає варіант з достроковим завершенням поточного сезону через пандемію коронавірусу.
Якщо справа дійде повної зупинки сезону, то за його підсумками в Ередівізі не буде визначений чемпіон і ніхто не понизиться у класі, а ось з другого дівізіону піднімуться дві кращі команди, і наступного сезону виступатимуть 20 клубів, повідомляє нідерландське видання De Telegraaf.
Пріоритетним для нідерландців залишається можливість дограти чемпіонат до 30 червня.
Раніше було прийнято рішення про призупинення матчів чемпіонату Нідерландів до кінця березня, яке, очевидно, доведеться переглянути і подовжити ці терміни.