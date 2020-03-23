"Аталанта" Малиновського заборонила гравцям спілкуватися зі ЗМІ
Керівництво "Аталанти" заборонило спілкування зі ЗМІ гравцям клубу, серед яких і півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський. Про це повідомляє XSPORT.
"Напередодні гравець збірної України і бергамського клубу Руслан Малиновський не зміг поспілкуватися в прямому ефірі з журналістами "Великого футболу", оскільки клуб заборонив гравцям вести будь-які контакти із засобами масової інформації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що два співробітники "Аталанти", які працювали в молодіжних командах, померли через коронавірус: Альбіно Броньї, який працював із молодіжною командою понад 30 років, і масажист дитячих команд Северіно Поссенті.
Як повідомлялося, станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу склала 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.
В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).
Фото: ua-football