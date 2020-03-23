Буяльський: Чемпіонат України з футболу треба обов'язково дограти

Футбольний хавбек київського "Динамо" Віталій Буяльський розповів, як проводить час на карантині, і поділився думками про подальшу боротьбу в чемпіонаті України.

Гравець національної збірної країни вважає, що нинішній чемпіонат, який призупинений через пандемію коронавірусу, треба обов'язково дограти, повідомляє пресслужба УПЛ.

"Перебуваю вдома, проводжу час із сім'єю, працюю з тренером працюю індивідуально. Поруч з будинком є ​​невеличкий майданчик, там і займаюся. У кожного є індивідуальна програма, яку ми виконуємо - так день і проходить... Вважаю, чемпіонат України треба обов'язково дограти. Тим більше, на рік перенесли чемпіонат Європи-2020 року, тому часу буде достатньо. Тоді кожен клуб зможе з чистою і спокійною душею йти у відпустку і готуватися до наступного сезону. Словом, дограти необхідно у будь-якому випадку, нехай навіть у стислі терміни, проводячи по два матчі на тиждень", - заявив футболіст.

Нагадаємо, що після 23-х турів чемпіонату України динамівці Києва йдуть на третьому місці.