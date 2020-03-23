Олімпіади не буде, рішення МОК лише справа часу

Вперше в історії олімпійського руху Ігри перенесуть через пандемію.

Зранку 23 березня стало відомо, що Канада і Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 року. «Австралійська команда не може бути зібрана в умовах, що змінюються як в країні, так і за кордоном. Ігри не можна проводити в липні. Стрес і невпевненість, викликані пандемією коронавірусу, роблять підготовку надзвичайно складною», - зазначено в заяві НОК Австралії. НОК Канади висловився більш глобально: «Стримування вірусу має бути нашою головною турботою. Ми перебуваємо в епіцентрі глобальної кризи охорони здоров'я, який має набагато більше значення, ніж спорт».

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Чому Бах затягує час?

Демарш спортсменів Канади і Австралії став логічною ланкою у низці заяв, які лунали останніми днями. Зокрема, проти Олімпіади-2020 в Токіо вже висловились: Франція (заява міністра спорту), Великобританія (заява глави НОК), Бразилія (заява НОК), Словенія (заява глави НОК), Сербія (заява глави НОК), Хорватія (заява глави НОК), Норвегія (лист НОК), США (заява національних федерацій легкої атлетики та плавання), Іспанія (заява національних федерацій футболу та легкої атлетики), Німеччина (опитування спортсменів), World Athletics (заяви президента міжнародної федерації). Головний лейтмотив заяв – спортмени не можуть повноцінно готуватися до Олімпіади в нинішніх умовах. Ігри слід відкласти.

22 березня виконком Міжнародного олімпійського комітету взяв паузу в чотири тижні. Цей час потрібен аби вирішити питання про проведення Олімпіади в Токіо в намічені терміни (з 24 липня по 9 серпня 2020 року). Однак вже зараз зрозуміло, що утриматися від радикальних кроків цілий місяць МОК не зможе.

Чому затягує час президент МОК Томас Бах зрозуміло. Вочевидь, він розраховує, що найближчим часом ситуація з коронавірусом кардинально покращиться. Олімпіада відбудеться у заплановані дати і можна обмежитися ретельними перевірками спортсменів та уболівальників. Або ж задіють план «Б» і перенесуть Ігри на місяць або півтора, мінімізувавши фінансові втрати.

Втім нерішучість Баха роздратувала багатьох прихильників радикального перенесення Олімпіади. Після оголошення рішення про «чотиритижневу паузу» Канада і Австралія заявили про те, що в 2020 році не відпустять своїх спортсменів в Токіо, навіть якщо Ігри відбудуться. Напевно до них найближчим часом приєднаються інші країни. Все це схоже на справжній бойкот, якого олімпійський рух не знав з 80-х років минулого століття.

Ліцензійні турніри зірвані, допінг-контроль не працює, спортивні бази закриті

В заявах канадців і австралійців чути паніку і роздратованість. Вони розчаровані тим, що МОК затягує з очевидним рішенням. На їх думку, коли від Олімпіади в Токіо відмовляться ще десяток країн, вибору не буде і Томас Бах не відбиватиметься усі чотири тижні. Його слова про «зруйновану мрію 11 тисяч спортсменів» вже нікого не чіплятимуть. Бо всі хочуть вижити у складний час.

Не відкидаймо і те, що крім небезпеки зараження і поширення інфекції, є й інші фактори за скасування Ігор-2020. По-перше, майже усі відбіркові змагання зірвані і справедливість олімпійської кваліфікації порушена. По-друге, через карантин у деяких країнах призупинили допінг-контроль. А значить деякі потенційні учасники Ігор зараз мають можливість безкарно користуватися забороненими препаратами. По-третє, тисячі спортсменів позбавлені можливості нормально тренуватися через закриття спортивних об'єктів і заборони на переміщення.

Ідея Баха провести «Ігри перемоги над коронавірусом» дуже ефектна. Втім, в умовах, коли до перемоги ще дуже далеко, даний проект здається авантюрним. Навпаки, спортивні організації сьогодні хочуть остаточної визначеності, аби не смикати спортсменів та тренерів і мінімізувати свої витрати.

Мільярдні збитки і репутація

За перенесення Олімпіади-2020 на рік або два виступають в основному національні олімпійські комітети та об'єднання спортсменів. З іншого боку на МОК тиснуть міжнародні федерації та оргкомітет Ігор. Їх поведінка зрозуміла, вони з жахом підраховують потенційні збитки.

Насамперед, зазнають величезних фінансових втрат міжнародні спортивні федерації. До наступного року багато хто з них без відрахувань МОК за Ігри можуть стати банкрутами. Гаманець МОК теж схудне через невиконані контракти зі спонсорами і бродкастерами. Але Томас Бах вже говорив, що тут є певний резерв, і банкрутство МОК поки не загрожує.

Фінансові втрати для оргкомітету Олімпіади теж очікуються чималі. Якщо Ігри перенесуть, японцям доведеться додатково утримувати олімпійські об'єкти протягом року або двох. Деякі з об'єктів (наприклад, олімпійське селище) вже продали іншим власникам. І потрібно буде або відкладати процес передачі, або будувати нові об'єкти. Відсутність доходів від Ігор у цьому році - це сильний удар і по економіці Японії, яка вклала в Олімпіаду десятки мільярдів доларів.

Нарешті, перенесення Ігор зламає календар майбутніх років і спричинить за собою низку переносів інших великих стартів і нові збитки. Наразі, логічно відкласти літні Ігри в Токіо на 2022 рік, але проведення літньої і зимової Олімпіади в один рік – це істотне зниження спонсорських доходів.

На жаль, за сьогоднішніх обставин усі гравці світового спорту програли – федерації, спонсори, телебачення, спортсмени, вболівальники. На тлі мільярдних збитків МОК залишається не втратити останній актив – репутацію. Тож вибору у Томаса Баха немає – Токіо-2020 слід переносити негайно.

За матеріалами зарубіжних ЗМІ