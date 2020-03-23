Половині футбольних клубів Франції загрожує банкрутство

Глава профспілки клубів французької Ліги 1 Бернар Каяццо прокоментував перспективи відновлення національної першості на тлі поширення пандемії коронавірусу.

Бернар Каяццо, зокрема, зазначив, що наразі всі фуктбольні клуби Франції втрачають близько 250 мільйонів євро на місяць, і без підтримки держави половина з них може збанкрутувати.

"Необхідно завершити чемпіонат у будь-якому випадку, навіть якщо це означає його закінчення в липні-серпні. Закінчення нинішнього сезону і відразу початок нового - це реально. Наразі всі клуби втрачають близько 250 мільйонів євро на місяць і ми не можемо почати грати, поки тенденція не зміниться. Думаю, що без допомоги держави протягом шести місяців половина професійних клубів збанкрутує", - передає слова Каяццо Terrikon.

Раніше президенти футбольних клубів Франції провели нараду, на якій обговорили перспективи закінчення нинішнього сезону. З'явилися пропозиції продовжити сезон-2019/20 Ліги 1 до 31 серпня.

Фото: ФК "ПСЖ"