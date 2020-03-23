Організатори супертурніру WTA в Римі сподіваються отримати нову дату

Турнір категорії Masters/WTA premier 5 Internazionali BNL d'Italia в Римі, скасований через коронавірус, може відбутися нинішного року.

Федерація Тенісу Італії сподівається отримати нову дату - перед Ролан Гаррос, який перенесений на 20 вересня - 4 жовтня), повідомляє Тенісний портал України.

Організатори тенісного турніру в Римі згодні не лише на іншу арену, а й на інше покриття заради того, щоб турнір все-таки відбувся.

Нагадаємо, що перша "ракетка" України Еліна Світоліна двічі перемагала на турнірі в Римі - у 2017-у та 2018 роках.