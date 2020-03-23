Шевченко: У період епідемії гравці збірної підтримують добрі стосунки

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про спілкування з тренерським штабом і гравцями команди під час пандемії коронавірусу.

Він підкреслив, що багато футболістів збірної і в цей період підтримують добрі стосунки, сообщвает Footballua.tv.

"Я в Лондоні, із сім'єю. Дійсно дуже тривожний час, ми все хвилюємося за майбутнє. Завжди слідкую за тим, що відбувається в Україні, - розповів Шевченко. - Поки у нас не так багато випадків, я сподіваюся, що заходи, які вже прийняті, будуть ефективні. дуже важливо, щоб кожна людина дуже серйозно ставилася до цього. Приємно, що багато хлопців зі збірної України підтримують добрі стосунки. і Степаненко, і Зінченко, і Малиновський, який живе в Бергамо. У нас є спільний чат команди. Намагаємося підтримати всіх наших хлопців в Італії і прекрасно розуміємо, яка там ситуація... Однозначно, перенесення Євро на 2021 рік - це правильне рішення. Говорити про те, коли відновлять чемпіонати, напевно, не зовсім правильно. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше, але ми маємо реально оцінювати ситуацію . Поки все не вгамується, передчасно говорити про відновлення чемпіонатів.

Хочу звернутися не лише до футболістів, але й до всіх людей. Дуже важливо сьогодні дати можливість нашим медикам працювати. Дуже важливо дотримуватися карантину і не виходити з дому, уникати всіх контактів. Навіть займаючись спортом у чотирьох стінах, можна трохи тримати себе в формі, і це допоможе пережити складний період".