Улітку "Манчестер Сіті" купить ще одного конкурента Зінченка

Нинішнього літа головний тренер Хосеп Гвардіола має намір серйозно підсилити оборонний потенціал англійської футбольної команди "Манчестер Сіті".

У складі "МС" можуть з'явитися універсал "Баварії" Давід Алаба, лівий захисник "Лестера" Бен Чілвелл та центрбека "Наполі" Каліду Кулібалі, повідомляє Zbirna.com.

"Якщо у команді залишиться захисник Емерік Ляпорт, у футболіста збірної України Олександра Зінченка з'являться одразу два найпотужніших конкурента за місце на лівому фланзі оборони", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 23-річний уродженець Радомишля Олександр Зінченко є футболістом "Манчестер Сіті" з літа 2016 року.