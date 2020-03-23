За кордоном до Олімпіади готуються 96 українських легкоатлетів - Гоцул

Федерація не відкликала додому наших легкоатлетів із закордонних зборів.

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул розповів про підготовку українських спортсменів до Олімпіади в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє Youtube-канал Ukrainian Athletics.

«Зараз ми орієнтуємося на офіційну позицію МОК і продовжуємо підтримувати тих, хто готується до Олімпіади. На сьогоднішній день ми можемо підтримувати лише тих спортсменів і тренерів, які залишилися для підготовки за кордоном.

Таких сьогодні 96 осіб. Якщо говорити про країни, то ситуація така: в Туреччині перебуває 44 людини, в ПАР - 19, в Португалії - 19, в Киргизії - 14, в Польщі - 9 і 1 в Кенії.

Хочу звернути увагу на те, що ми працюємо зі спортсменами не як начальник - підлеглий, а як партнери. Нашим завданням було надати спортсменам і тренерам максимум інформації і допомогти реалізувати їх бажання продовжити підготовку. Тому ми нікому зі спортсменів не давали команду повертатися в Україну», - сказав Гоцул.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, проте їх проведення в заплановані терміни під загрозою через пандемію коронавірусу.