Претенденти на світову шахову корону зіграли партії п'ятого туру
У п'ятому турі росіянин Ян Непомнящий білими фігурами переміг китайця Ван Хао і вийшов у лідери, повідомляє Укрінформ.
Внічию зіграли: Кирило Олексієнко (Росія) - Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Аніш Гірі (Голландія) - Фабіано Каруана (США), Олександр Грищук (Росія) - Дін Ліжень (Китай).
Турнірне становище: Непомнящий - 3,5 очка; Вашьє-Лаграв - 3; Ван Хао, Грищук, Каруана - по 2,5; Олексієнко, Гірі, Дін Лижень - по 2. Завтра шестой тур.
Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.
Як повідомлялося, в турнірі претендентів, який проходить у два кола без глядачів, беруть участь вісім шахістів. Змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.
Нагадаємо, Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович.