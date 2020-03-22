Претенденти на світову шахову корону зіграли партії п'ятого туру

В Єкатеринбурзі (Росія), не зважаючи на тотальну заборону проводити змагання через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, триває турнір претендентів на світову шахову корону.

У п'ятому турі росіянин Ян Непомнящий білими фігурами переміг китайця Ван Хао і вийшов у лідери, повідомляє Укрінформ.

Внічию зіграли: Кирило Олексієнко (Росія) - Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Аніш Гірі (Голландія) - Фабіано Каруана (США), Олександр Грищук (Росія) - Дін Ліжень (Китай).

Турнірне становище: Непомнящий - 3,5 очка; Вашьє-Лаграв - 3; Ван Хао, Грищук, Каруана - по 2,5; Олексієнко, Гірі, Дін Лижень - по 2. Завтра шестой тур.

Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.

Як повідомлялося, в турнірі претендентів, який проходить у два кола без глядачів, беруть участь вісім шахістів. Змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Нагадаємо, Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович.