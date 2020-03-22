Формула-1: Гран-прі Азербайджану скасують

Старт сезону перенесуть на 14 червня.

Організатори Гран-прі Азербайджану мають намір відмовитися від проведення етапу в Баку через пандемію коронавірусу. Керівництво «Формули-1» вже отримало повідомлення про можливу відмову, повідомляє motorsport.com.

На даний момент, гонка в Баку повинна стати першим стартом у новому сезоні «Формули-1». Етап запланований на 7 червня. Втім, організатори етапу вважають, що підготовка треку призведе до серйозних фінансових втрат.

У разі перенесення гонки в Баку, першим етапом нового сезону стане Гран-прі Канади, старт якого планується 14 червня.

Нагадаємо, першим з Гран-прі скасували етап в Австралії, після чого стало відомо, що також не відбудуться змагання в Бахрейні і В'єтнамі. Пізніше, на невизначений термін, відклали Гран-прі Нідерландів та Іспанії, а етап в Монако скасували.