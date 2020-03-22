Топ-10 данків в українській Суперлізі
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Укрінформ
Кращий кидок зверху в сезоні в активі Квентіна Петерсона.
Баскетбольна Суперліга починає підбивати підсумки сезону і представила добірку кращих данків в чемпіонаті сезону-2019/20, повідомляє сайт ФБУ.
Перше місце посів американський захисник МБК «Миколаїв» Квентін Петерсон. Нагадаємо, що саме Петерсону належить рекорд результативності в одному матчі цього сезону – 48 очок.
Нагадаємо, через коронавірус ФБУ ухвалив рішення достроково завершити всі чемпіонати. Чемпіоном Суперліги став «Дніпро».