Футболісти

Футболісти "Барселони" готові на зниження зарплати

Укрінформ
Лідери іспанського футбольного клубу "Барселона" в особі Ліонеля Мессі, Жерара Піке, Серджіо Бускетса і Серджіо Роберто готові на зниження заробітної плати.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболісти готові погодитися на зниження зарплати через поширення коронавірусної інфекції, яка стала причиною зупинки європейських чемпіонатів і турнірів.

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У каталонському клубі висловили надію, що сумарні витрати на заробітну плату за підсумками року не перевищать €1 млрд.

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