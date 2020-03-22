Футболісти "Барселони" готові на зниження зарплати

Лідери іспанського футбольного клубу "Барселона" в особі Ліонеля Мессі, Жерара Піке, Серджіо Бускетса і Серджіо Роберто готові на зниження заробітної плати.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболісти готові погодитися на зниження зарплати через поширення коронавірусної інфекції, яка стала причиною зупинки європейських чемпіонатів і турнірів.

У каталонському клубі висловили надію, що сумарні витрати на заробітну плату за підсумками року не перевищать €1 млрд.