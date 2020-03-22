Покарання «Ман Сіті» залишається в силі, незважаючи на апеляцію і послаблення ФФП

Розгляд апеляції «Ман Сіті» затягується через епідемію коронавірусу.

Послаблення правил фінансового фейр-плей (ФФП), яке оголосив УЄФА, не вплине на заборону участі в єврокубках клубу АПЛ «Манчестер Сіті», повідомляє видання Daily Mail.

«Ман Сіті» порушив правила ФФП в 2012-2016 роках, і під пункти послаблення ФФП не потрапляє.

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання «Ман Сіті» правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей. УЄФА відсторонив «Ман Сіті» від участі в єврокубках на два роки і наклав штраф 30 мільйонів євро.

«Ман Сіті» подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але її розгляд відкладають через епідемію коронавірусу, і до нового сезону бан залишитися в силі.

Нагадаємо, раніше в УЄФА запевнили, що жоден клуб не постраждає за правилом ФФП через кризу коронавірусу. УЄФА продовжив термін подачі фінансових звітів команд до кінця квітня, підкресливши, що це лише перший з можливих заходів допомоги клубам. Епідемія потрапляє під визначення форс-мажору, через який клуби втрачають значну частину своїх доходів.