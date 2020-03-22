Ібрагімович влітку закінчить ігрову кар'єру - ЗМІ

Шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович може завершити кар'єру після закінчення футбольного сезону-2019/20.

За інформацією італійського видання La Gazzetta dello Sport, влітку 38-річний гравець попрощається з футболом. Повідомляється, що роль в ухваленні можливого рішення зіграла пандемія коронавірусу.

Контракт Златана з "Міланом" розрахований до 30 червня 2020 року.

У поточному сезоні Ібрагімович забив за "Мілан" чотири м'ячі в 10 іграх.

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Додамо, що Златан Ібрагімович закликав допомогти італійській системі охорони здоров'я в боротьбі з пандемією коронавірусу. Футболіст запустив збір 1 млн євро на платформі GoFundMe і особисто вніс пожертвування в розмірі 100 тисяч.

Фото: gazzetta.it.