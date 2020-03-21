Вже у третього гравця «Ювентуса» діагностували коронавірус
Нападник «Ювентуса» Пауло Дібала здав позитивний тест на коронавірус. Аргентинець з минулого тижня перебуває вдома в самоізоляції, повідомляє сайт «Ювентуса».
У Дібали немає симптомів хвороби, медичний штаб «Ювентуса» продовжує спостереження за гравцем. Сам Пауло повідомив, що коронавірус діагностували і у його дівчини Оріани.
Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼
Дібала став третім гравцем «Ювентуса» з COVID-19 після захисника Даніеле Ругані і півзахисника Блеза Матюїді. У Серії А вірус COVID-19 підтвердили у шести футболістів «Сампдорії», трьох гравців «Фіорентини» і півзахисника «Верони» Маттіа Дзакканьї.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на невизначений термін зупинили чемпіонат Італії. Згодом скасували матчі і в інших європейських лігах, в тому числі і в Україні.