Вже у третього гравця «Ювентуса» діагностували коронавірус

Форвард Пауло Дібала каже, що у нього немає симптомів хвороби.

Нападник «Ювентуса» Пауло Дібала здав позитивний тест на коронавірус. Аргентинець з минулого тижня перебуває вдома в самоізоляції, повідомляє сайт «Ювентуса».

У Дібали немає симптомів хвороби, медичний штаб «Ювентуса» продовжує спостереження за гравцем. Сам Пауло повідомив, що коронавірус діагностували і у його дівчини Оріани.

Дібала став третім гравцем «Ювентуса» з COVID-19 після захисника Даніеле Ругані і півзахисника Блеза Матюїді. У Серії А вірус COVID-19 підтвердили у шести футболістів «Сампдорії», трьох гравців «Фіорентини» і півзахисника «Верони» Маттіа Дзакканьї.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на невизначений термін зупинили чемпіонат Італії. Згодом скасували матчі і в інших європейських лігах, в тому числі і в Україні.