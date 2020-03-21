Тренер гандболістів "Мотора": SEHA-ліга показала, що треба зміцнювати склад

Новий головний тренер українського гандбольного клубу "Мотор" литовець Гінтарас Савукінас оцінив виступ команди на міжнародній арені.

Він, зокрема, зазначив, що "Мотор" потребує зміцнення складу, перш за все - захисту, повідомляє офіційний сайт запорізької команди.

"Не буду оцінювати увесь євросезон, оскільки я нещодавно прийшов до команди. Головне завдання клубу не виконане. У Лізі чемпіонів команда залишилася на останньому місці у групі. У SEHA-лізі "Мотор" провів лише дебютний сезон. Групова фаза пройшла досить успішно. А ось плейофф показав, що нам недостатньо тих сил, які є в наявності. Потрібно зміцнювати склад, перш за все, посилювати захист. Як показують міжнародні ігри, в цьому аспекті і є найбільша проблема "Мотора", - заявив Савукінас.