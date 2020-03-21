Головна мета президента "Барселони" - подовжити контракт з Мессі

Президент іспанського футбольного клубу "Барселона" Жозеп Бартомеу вже нинішнього місяця спробує домовитися про подовження контракту з головною зіркою команди аргентинцем Ліонелем Мессі.

Незважаючи на проблеми з фінансами, з якими зіткнулися багато клубів через пандемію коронавируса, подовження угоди з Мессі для Бартомеу - пріоритетне завдання, повідомляє іспанська спортивна газета AS.

Поточний контракт Мессі c "Барселоною" діє до 2021 року, включаючи пункт, згідно з яким гравець може залишити клуб наприкінці сезону.

Як зазначає видання, Мессі не прагне підписувати довгострокову угоду з каталонцями, а вважатиме за краще продовжити контракт до 2022року з правом піти наприкінці сезону.

Нинішнього сезону 32-річний Ліонель Мессі провів у складі "Барселони" 31 матч у всіх турнірах, забивши 24 м'ячі і зробивши 16 результативних передач.