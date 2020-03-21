В УЄФА поки не вирішили, яку назву матиме чемпіонат Європи у 2021 році

На офіційній сторінці УЄФА в Twitter у п'ятницю ввечері з'явилася інформація про те, що перенесений на 2021 рік чемпіонат Європи з футболу все одно матиме офіційну назву "Євро-2020".

Втім, трохи пізніше на місці твіту з'явився інший: в УЄФА поки ще не прийняли рішення, яку офіційну назву матиме Євро - 2020 або 2021, повідомляє Zbirna.com.

За інформацією видання, перенесений через пандемію коронавірусу на чемпіонат Європи з футболу чекає повний ребрендинг.