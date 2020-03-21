Євро-2020 з водних видів спорту перенесли через коронавірус

Європейська ліга плавання (LEN) прийняла рішення про перенесення чемпіонату Європи з водних видів спорту-2020, виборчого Конгресу LEN та чемпіонату Європи з водних видів спорту в категорії Masters.

Ці події мали відбутися у травні в Будапешті. У зв'язку з пандемією коронавірусу розглядаються нові дати у серпні, хоча вони матимуть підтвердження лише наприкінці травня або на початку червня, повідомляє пресслужба Федерація плавання України.

Президент LEN Паоло Бареллі погодився з пропозицією організаційного комітету чемпіонату Європи з водних видів спорту у Будапешті перенести заходи на більш пізню дату.

"Після консультацій ми встановили орієнтовну дату проведення чемпіонатів - 17-30 серпня. Однак, на цьому етапі складно планувати певні терміни, тому ми домовилися з угорськими організаторами оцінити ситуацію наприкінці травня або на початку червня, аби визначити, чи зможемо ми підтвердити ці дати як офіційні", - сказав Бареллі.

Він також додав, що в разі, якщо найближчими місяцями ситуація не нормалізується, LEN має розглянути можливість проведення змагань у 2021 році.