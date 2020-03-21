Фонсека хоче запросити до "Роми" футболіста "Шахтаря" Мудрика

Наставник італійського футбольного клуба "Рома" Паулу Фонсека хоче посилити команду хавбеком донецького "Шахтаря" і молодіжної збірной України Михайлом Мудриком.

Фонсека є шанувальником таланту Мудрика, за грою якого спостерігав ще коли був головним тренером українського клубу, повідомляє Calciomercato.it.

19-річний уродженець Краснограда Харківської області перебуває у клубній системі "Шахтаря" з 2016 року. За молодіжну збірну України гравець провів 5 матчів, забив 1 м'яч. Нинішнього сезону Мудрик виступає за молодіжне команду "Шахтаря".

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Для "Роми" є прийнятною ціна за гравця в 1,5-2 мільйони євро. Так оцінює Мудрика "Шахтар".