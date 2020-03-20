УЄФА не змінить назву чемпіонату Європи-2020, незважаючи на перенесення на 2021 рік

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не стане змінювати назву чемпіонату Європи-2020, незважаючи на його перенесення на 2021 рік через пандемію COVID-19.

Фінальний турнір, який повинен був пройти в рік 60-ліття чемпіонату Європи в 12 країнах, як і раніше називатиметься УЄФА ЄВРО-2020, хоч і пройде в червні-липні 2021 року, повідомляє офіційний сайт організації.

Всі інші змагання УЄФА, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА і Лігу Європи УЄФА сезону-2019/20, припинені до подальших розпоряджень.

Як повідомлялося, Виконавчий комітет УЄФА прийняв ці рішення після відеоконференції за участю всіх 55 національних асоціацій Європи і після консультацій з організаціями, які представляють європейські клуби, ліги і футболістів.