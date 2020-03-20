Кабмін звільнив Левчука з посади глави Держагентства спорту України
Він став першою людиною в Україні, яка очолила спортивну галузь в нашій країні не шляхом політичного призначення, а після перемоги в конкурсі. Про це Левчук написав у своєму Facebook.
"Приємно бути причетним до історії успіху. Я був першою людиною в Україні, яка очолила галузь спорту після перемоги в конкурсі, а не шляхом політичного призначення. Разом з однодумцями почав створення команди для реформування неефективної "совкової" системи спорту. Однак 18 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про моє звільнення.
Вдячний всім, кого зустрів на цьому шляху за отриманий досвід, а також відчуття причетності до команди, яка прагне змін. З великою повагою як до людини та спортсмена ставлюсь до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, сподіваюся що він і його команда будуть на сторожі інтересів українського спорту.
Я та мої однодумці й надалі працюватиму задля просування ідеї про створення нової ефективної системи українського спорту", - йдеться у повідомленні.
Державне агентство спорту України Сергій Левчук очолював з 17 лютого.